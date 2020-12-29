КНР продлила приостановку приема рейса "Аэрофлота" Москва - Шанхай до середины марта

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Китая приостановит еще на четыре недели прием рейса российского перевозчика "Аэрофлот" Москва - Шанхай из-за обнаружения коронавируса у прибывших в КНР на борту самолета пассажиров. Из опубликованного во вторник сообщения ведомства следует, что КНР не будет принимать этот рейс до 15 марта.

На выполненном 18 декабря рейсе SU208 выявили 17 пассажиров с коронавирусом. В связи с этим приостановка обслуживания данного маршрута продлевается с 15 февраля на четыре недели. Кроме того, ведомство сообщило о временном прекращении на две недели рейса российского авиаперевозчика "Икар" Москва - Чжэнчжоу (восточная провинция Хэнань) после того, как у восьми пассажиров, прибывших 17 декабря в Китай бортом этой авиакомпании, выявили заражение коронавирусом.

Ранее ведомство сообщало о приостановке приема рейса "Аэрофлота" Москва - Шанхай с 21 декабря на восемь недель из-за положительных тестов на коронавирус у прибывших этим маршрутом в КНР пассажиров.

В июне Управление гражданской авиации КНР опубликовало положение, регламентирующее международное авиасообщение Китая в условиях пандемии. Согласно обновленной 16 декабря версии документа, авиакомпания лишается права обслуживать рейсы на две недели, если число инфицированных коронавирусом пассажиров на обслуживаемых ею бортах превысит пять. Если число инфицированных достигнет 10, пауза в работе составит четыре недели. Власти Китая ранее уже приостанавливали прием многих международных авиарейсов из-за выявления случаев инфицирования коронавирусом.