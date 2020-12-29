Минфин и ЦБ прорабатывают включение финграмотности в нацпроекты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ и ЦБ прорабатывают включение финансовой грамотности в нацпроекты, сообщает Минфин.

"Министерство финансов РФ и Банк России проведут анализ государственных программ и национальных проектов и по итогам предложат включить в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения для достижения национальных целей развития", - говорится в сообщении.

Решение было принято 28 декабря на заседании Межведомственной координационной комиссии (МВКК) по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. Предложения участников заседания будут рассмотрены комиссией уже в 2021 году.

Сопредседатели МВКК предложили скорректировать Стратегию повышения финансовой грамотности на период 2021- 2023 годы с учетом целей по росту финансовой устойчивости российских семей. "В программы повышения финансовой грамотности населения необходимо включить компоненты долгосрочного планирования, вопросы общественных финансов, налоговой и бюджетной культуры. Обеспечение финансовой безопасности граждан - важнейшая задача финграмотности. В этой части Минфин и Банк России дополняют просветительскую работу регуляторной. Уже подготовлены и рассмотрены в первом чтении поправки в закон "О потребительском кредите (займе)". Банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги - страховые или юридические, например", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности. "В этом году у нас появился массовый розничный инвестор, и мы зафиксировали недобросовестные продажи сложных финансовых инструментов, мисселинг, другие негативные практики. Мы сейчас работаем над мерами по защите начинающих инвесторов, но очень важно также помочь людям самим разобраться, как работает финансовый рынок, как личные финансовые цели связать с финансовыми инструментами, которые позволят решить те или иные проблемы", - сказала Набиуллина, слова которой также приводятся в сообщении.