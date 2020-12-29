"Роснефть" и "Транснефть" договорились о транспортировке в 2021 году 178 млн тонн нефти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" и "Транснефть" заключили договор о транспортировке нефти на 2021 год в объеме 178 млн тонн, говорится в сообщении "Роснефти".

Согласно сообщению, договор заключен 29 декабря. "Размер сделки в денежном выражении не определен, т. к. зависит от тарифов на транспортировку нефти, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки", - отмечается в сообщении.

В "Роснефти" добавляют, что, исходя из текущих макропараметров и параметров бизнес-плана, стоимость услуг составляет не менее 365,18 млрд рублей или 2,89% от стоимости активов компании на 30 сентября 2020 года.

Долгосрочное регулирование тарифов на транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Правительство РФ в ноябре 2020 года утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. На 2021 год тарифы для монополии были индексированы на 3,596%.

В мае 2020 года глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным просил привести тарифы на транспортировку нефти в соответствие с ценами на сырье на фоне наблюдавшегося тогда падения мирового спроса и стоимости. Но, как говорил позже курировавший тогда ТЭК вице-премьер Юрий Борисов, цены на нефть стали восстанавливаться, актуальность в этом стала теряться.

По недавней оценке вице-президента "Транснефти" Сергея Андронова, объем прокачки нефти "Транснефтью" в 2020 г. может упасть на 10% к плану, до 441,5 млн т., что обусловлено сделкой ОПЕК+. По словам Андронова, "Транснефть" прогнозирует на следующий год сохранение текущих показателей по объемам прокачки нефти, но при этом отмечает, что в России появились предпосылки к увеличению объемов переработки нефти в 2021 году, что в итоге может привести к росту прокачки нефтепродуктов по системе "Транснефти".