Эксперты: выход Азербайджана на газовый рынок Европы не навредит экспорту "Газпрома"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Поставки азербайджанского газа в Болгарию и Грецию не окажут сильного влияния на экспорт "Газпрома" из-за небольших объемов прокачки из Баку в Европу и тенденции к росту спроса на газ в Евросоюзе при одновременном снижении собственной добычи.

Азербайджан 31 декабря начинает поставки газа в Болгарию по газопроводу IGB. Параллельно с этим идет строительство межсистемного газопровода между Болгарией и Грецией. Работы планируется завершить к октябрю 2021 года, до этого времени азербайджанский газ будет поступать в Грецию через временную точку доставки. Азербайджан ежегодно будет поставлять в Болгарию и Грецию по 1 млрд кубометров газа. Опрошенные ТАСС российские эксперты не видят в этих объемах большой угрозы для снижения экспорта российского трубопроводного газа, который в этом году прогнозируется на уровне 179 млрд кубометров.

Вопрос времени

"Вопрос - как долго Азербайджан сможет поставлять даже эти небольшие объемы в Болгарию, в Грецию, потому что, если посмотреть на официальные отчеты, каких-то там особо гигантских запасов (газа - прим. ТАСС) не наблюдается. При этом не секрет, что Азербайджан сам закупает, хоть и небольшой объем российского газа, потому что ему не хватает для внутреннего потребления", - сказал генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов.

Тем временем, сейчас Азербайджан даже этим небольшим объемом лишает "Газпром" монополии на поставку газа в Болгарию и заметно снижает долю российского газа на рынке Греции. "Для Болгарии законтрактованный в Азербайджане 1 млрд куб. м газа - это чуть более трети годового потребления, для Греции контракт аналогичного объема составляет около 20% потребления. В Болгарии "Газпром" ранее обеспечивал фактически 100% потребления газа в стране, в Греции - 50-70%", - приводит свои расчеты аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Экспорт российского газа в Болгарию и Грецию в первые годы после начала поставок в эти страны газа из Азербайджана будет снижаться, не исключает Правосудов. Но в долгосрочной перспективе "Газпром" будет увеличивать прокачку своего газа на росте потребления. "Может быть, в ходе газификации будет расти потребление в той же Болгарии", - пояснил он.

Капля в море

По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, начало поставок азербайджанского газа не помещает "Газпрому" наращивать экспорт газа в Европу в целом. "В целом мы ожидаем, что объемы поставок в Европу будут восстанавливаться. Но, скорее, не превысят докризисного уровня - 200 млрд кубометров (в 2019 году - прим. ТАСС) - в ближайшие годы", - отметил он.

Капитонов из Московской школы управления "Сколково" с этим мнением солидарен, отмечая, что по Трансадриатическому газопроводу (TAP) из Азербайджана в Европу ежегодно будет поступать лишь 10 млрд кубометров газа при годовой потребности в импорте в объеме 350-400 млрд кубометров.

Кроме того, выпадающие объемы поставок на юг Европы "Газпром" может заместить увеличением экспорта в страны северо-западной и центральной Европы, где наблюдается рост спроса на российский газ, добавляет он.

Вопрос цены

Сохранить текущие позиции "Газпрома" на европейских рынках поможет и конкурентная цена, считают эксперты.

"Будущие отношения "Газпрома" и стран юго-восточной и южной Европы на фоне начала поставок азербайджанского газа во многом будут зависеть от маркетинговой стратегии "Газпрома" на фоне роста конкуренции. Если "Газпром" предложит этим странам привлекательные контрактные условия (например поставки через свою электронную торговую платформу), то российский газ сможет поступать в эти страны в хороших объемах и далее", - считает Капитонов, напоминая, что ожидания поступления азербайджанского газа в Грецию не помешали "Газпрому" летом подписать долгосрочный контракт на поставки российского газа с греческой Mytilineos.

Полищук согласен, что если "Газпром" будет предлагать европейским потребителям конкурентную цену, объемы экспорта и доля холдинга в Европе могут вырасти. Однако он не ждет резкого снижения цен на российский газ в будущем. "Мы полагаем, что "Газпром" не будет резко снижать цены, а будет стараться балансировать между объемами и ценой", - считает он.