{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания из Саудовской Аравии построит ветряную электростанцию в Азербайджане

Объект будет расположен на территории Абшеронского и Хызинского районов

БАКУ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мохаммад Абунайан во вторник подписали соглашение о строительстве крупной ветряной электростанции в республике. Об этом с церемонии подписания документа передает корреспондент ТАСС.

Новый объект электрогенерации будет расположен на территории Абшеронского и Хызинского районов. Электростанция станет одним из двух пилотных для Азербайджана проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Совокупная мощность станций должна составить 440 МВт.

Кроме того, заключены соглашения о купле-продаже электроэнергии и документ о подключении к распределительной сети по этому проекту.

Правительство Азербайджана объявило развитие "зеленой" энергетики одним из приоритетов в развитии национальной экономики. Планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии в генерации страны до 30%. Для этого, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева создано семь рабочих групп, в них вошли сотрудники министерств энергетики, экономики, финансов, МЧС а также представители Минэкологии, Минюста и ряда других ведомств.

Теги
АзербайджанСаудовская Аравия
Россельхознадзор разрешил с 1 января поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана
В ведомстве сообщили, что такое решение было принято на основании предоставленной Государственной инспекцией по карантину растений информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата
Читать полностью