Песков назвал одними из главных вызовов 2020 года проблемы в экономике и рост бедности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что проблемы в экономике и рост бедности во всем мире стали одними из главных вызовов уходящего 2020 года. Такое мнение он высказал в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI .

Отвечая на вопрос, что стало в этом году главным вызовом, помимо коронавируса, представитель Кремля сказал: "Экономика во всех ее ипостасях, бедность, во всем мире растущая".

"Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод, - заметил Песков. - Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: "А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?" Это все вызовы, которые стоят перед нами".

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировой ВВП снизится в 2020 году на 4,2% по причинам, связанным с пандемией коронавируса.

По прогнозам Минэкономразвития России, снижение ВВП в стране в 2020 году будет на уровне 3,8%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%. Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что докризисные значения будут достигнуты к третьему кварталу следующего года.