Власти Тульской области подписали соглашения с 13 инвесторами на сумму более 33 млрд руб.

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник подписал соглашения с 13 инвесторами, которые намерены реализовать в регионе проекты в химической, металлургической и других отраслях. Общая сумма инвестиций превышает 33 млрд рублей, сообщила пресс-служба облправительства.

"29 декабря в индустриальном кластере "Октава" губернатор Алексей Дюмин принял участие в торжественной церемонии подписания инвестиционных соглашений (Invest - Day). Состоялось подписание 13 инвестиционных соглашений на общую сумму более 33 млрд рублей. Проекты, которые будут реализованы в рамках этих соглашений, придадут серьезный импульс развитию территорий", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

На новых производственных площадках, по данным пресс-службы, будет создано порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест. "Мы предлагаем инвесторам открытый диалог, сниженную налоговую нагрузку, развитую инфраструктуру и преференции. Бизнес-сообщество видит и ценит это, приходят новые инвесторы. Компании, которые работают здесь уже не первый год, доверяют нам и расширяют свои производства", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

В числе наиболее крупных - проект компании ООО "Маккейн Фудс Рус" по строительству комплекса переработке картофеля в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Узловая", инвестиции составят около 12,7 млрд рублей, будет создано более 160 рабочих мест. Также в ОЭЗ компания "Халмек Литиум" откроет гидрометаллургический завод по производству соединений лития, вложения предполагаются на уровне 3,65 млрд рублей, там трудоустроят порядка 135 человек.

Согласно подписанному соглашению, "Щекиноазот" построит производство концентрированного малометанольного формалина мощностью 110 тыс. тонн в год, а также карбамидоформальдегидных смол и карбамидо-меламиноформальдегидных смол мощностью 220 тыс. тонн в год. "Общий объем инвестиций - около 2,8 млрд рублей. Планируется создать порядка 50 новых рабочих мест. Запуск проекта позволит увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров", - отметили в пресс-службе.

Порядка 3 млрд рублей ПАО "Группа "Черкизово" направит в расширение действующего производства строительство цеха по выпуску полуфабрикатов в городе Ефремове, планируется открытие 100 рабочих мест. В этом же городе, где формируется биотехнологический кластер, компания "Биокор" за 1,8 млрд рублей создаст завод концентрированных белковых кормопродуктов и молочной кислоты пищевого и технического назначения. Работу получат около 97 человек, добавили в пресс-службе.