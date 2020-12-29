Эксперт: поправки об авторских правах селекционеров поддержат сельское хозяйство в целом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Принятые изменения в Гражданский кодекс РФ, сохраняющие льготы на использование селекционных достижений для фермеров, но отменяющие их для крупных агрохолдингов, поддержат не только семеноводческую отрасль РФ, но и сельское хозяйство в целом, считает один из авторов закона экс-сенатор Сергей Лисовский.

"Во всем мире фермерам дается льгота на то, чтобы использовать селекционные достижения - проще говоря, пользоваться семенами, не платя роялти, авторских прав. У нас эту льготу распространили на всех производителей, которые работают на земле, и получается, что агрохолдинг, владеющий сотнями тысяч гектаров, тоже получает эти семена бесплатно. В результате селекционеры не могут получить возврат своих средств и постепенно уходят с рынка. [Этим законопроектом] мы сохранили право бесплатно пользоваться селекционными достижениями для фермеров, средних и малых предпринимателей, а крупные агрохолдинги должны платить авторские отчисления", - сказал Лисовский ТАСС.

Закон о внесении поправок в п. 4 ст. 1422 Гражданского кодекса РФ был принят Госдумой 16 декабря 2020 года и 25 декабря одобрен Советом Федерации. После внесения поправок только крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается в течение двух лет бесплатно пользоваться растительным материалом, права на который принадлежат селекционерам. К этой норме прилагается перечень растений, о которых идет речь: горох посевной, гречиха, картофель, овес, просо, пшеница мягкая, пшеница твердая, рожь, тритикале, ячмень.

"Это серьезная поддержка селекционеров, но в совокупности это поддержка сельского хозяйства. Вы же понимаете: у нас санкции ввели, там, на поставки оборудования - а если введут санкции на поставку семян, например? Вы понимаете, к чему это приведет? А своей селекции нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что в России на импорт приходится почти половина семян картофеля и 98% семян сахарной свеклы.

Он пояснил, что число селекционных станций в РФ в последнее время резко уменьшилось.

"За западные семена наши производители платили - контроль со стороны западных производителей очень жесткий. Покупая это зерно, они, соответственно, выплачивали западным селекционерам авторские вознаграждения. Российские селекционеры не получали ничего, в том числе если даже западные компании использовали их семена на территории России, а западные селекционеры получали свои авторские в полном объеме. В результате, конечно, наша селекция исчезала", - отметил Лисовский.

В соответствие с Международной конвенцией

В пояснительной записке к закону говорится, что он принят в том числе для приведения российского законодательства в соответствие с Международной конвенцией по охране новых сортов растений.

"Конвенция предусматривает обязательные и необязательное исключения из права селекционера. Если обязательные исключения (п. 1 ст. 15 Конвенции) инкорпорированы в ст. 1422 Гражданского кодекса (ГК), то необязательное исключение (п. 2 ст. 15 Конвенции) отражено в законодательстве не в надлежащей мере, поскольку п. 4 ст. 1422 ГК предусматривает, что не только фермеры, но и любые хозяйства вне зависимости от размеров и прав на земельные участки вправе бесплатно в течение двух лет использовать право на селекционные достижения", - говорится в пояснительной записке о прежней версии п. 4. ст. 1422 ГК РФ.

Подчеркивается, что норма, регулируемая этим пунктом, распространяется на культуры, посевы которых составляют около 50-60% от общего объема, и распространение льготы на такое большое количество хозяйств ущемляло интересы селекционеров.

"Именно отчисления от вознаграждений авторам селекционных достижений призваны служить источником финансирования научной и производственной деятельности в области селекции и семеноводства, являясь важным условием создания промышленного семеноводства в РФ", - отмечается в пояснительной записке.