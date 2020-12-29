Директором Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина назначена Анна Харнас

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Директором нового Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ назначена Анна Харнас, говорится в сообщении НИФИ.

Центр будет заниматься развитием наиболее успешных практик в области финансовой грамотности, организацией и проведением образовательно-просветительских мероприятий национального масштаба, отмечается в сообщении.

До прихода в НИФИ Харнас работала в Московской школе управления Сколково, где отвечала за развитие бренда и корпоративных коммуникаций, работу с выпускниками, фандрайзинговые инициативы и работу с ключевыми партнерами. Также Анна возглавляла функциональное подразделение бренда образовательных и молодежных программ оргкомитета "Сочи-2014" и руководила департаментом коммуникаций оргкомитета. Кроме того, работала на руководящих позициях в группе компаний "Тройка-Диалог".

Стратегия финансовой грамотности

По словам директора НИФИ Владимира Назарова, НИФИ определен координатором реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. "Реализация стратегии требует синхронизации деятельности многих ведомств, эффективного сотрудничества с различными государственными и бюджетными учреждениями, частными и государственными компаниями, экспертным сообществом, международными организациями. С 2021 года в качестве координатора реализации стратегии от Минфина определен НИФИ", - приводятся в сообщении слова Назарова.

По данным НИФИ, в рамках работы Центра финансовой грамотности акцент будет сделан на консолидацию экспертного сообщества и выстраивание совместной работы экспертов, бизнеса и представителей ведомств по выработке практических решений, нормативных актов и методических рекомендаций в целях повышения уровня финансовой грамотности жителей страны. Кроме того, центр продолжит развитие информационных ресурсов по финансовой грамотности, включая портал "Ваши финансы", а также будет оказывать методическую, консультационную, экспертную, координационную и информационную поддержку мероприятиям стратегии повышения финансовой грамотности на федеральном уровне и в субъектах РФ.

Назаров добавил, что необходимо расширять доступ к просветительским материалам по вопросам управления личными финансами, личной финансовой безопасности и защиты прав потребителей финансовых услуг. "Нас ожидает системная и крайне ответственная работа в сфере финансового просвещения. Пандемия изменила запросы общества, в том числе в части способов донесения информации и обучения. Теперь продвижение в онлайн - это не пожелание, а необходимость. Коронавирус ускорил процесс цифровизации образования. Сегодня в нашем распоряжении есть уникальная база методических материалов, позволяющих вывести финансовую грамотность в дистанционные форматы", - отметил Назаров.

Стратегия повышения финансовой грамотности населения в РФ была принята 25 сентября 2017 года. Документ нацелен на увеличение численности финансово образованных граждан. Это первый стратегический документ подобного масштаба в сфере финансовой грамотности в РФ, который обеспечит координацию и системное партнерство между всеми заинтересованными участниками - федеральными и региональными властями, бизнес-сообществом, педагогическим сообществом.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ и ЦБ прорабатывают включение финансовой грамотности в нацпроекты. Решение было принято 28 декабря на заседании межведомственной координационной комиссии (МВКК) по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы.