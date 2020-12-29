Власти Севастополя заключили соглашение с бизнесом о предельных ценах на продукты

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Севастополя подписало с предприятиями торговой сферы соглашения о предельных ценах на продукты, чтобы ограничить их рост, сообщил во вторник на заседании городского правительства директор городского департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

Президент России Владимир Путин 9 декабря потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику. При этом в Крыму и Севастополе из-за логистических сложностей цены на продукты несколько лет были выше, чем в соседних регионах РФ - ситуацию удалось разрядить после запуска грузовых перевозок по Крымскому мосту.

"Сегодня с торговыми сетями нашего города подписано соглашение по ценам на сахар и на масло. По поручению президента установлены предельные розничные цены данным соглашением на сахар-песок 46 рублей за кг и масло подсолнечное 100 рублей за литр", - сказал Кирпичников.

Он уточнил, что фактически это условие все торговые сети на данный момент выполняют, это подтверждается данными мониторинга, который проводил департамент.

"Также мы подписали меморандум на 2021 год об удержании розничных цен по 20 основным видам продуктов: молоко, мясо и так далее", - добавил Кирпичников, пояснив, что подобное соглашение заключалось с предприятиями торговли и на 2020 год.

Губернатор Михаил Развожаев поручил также продолжить мониторинг цен в праздники и реагировать, если будут выявлены завышения.