Индексы РТС и Мосбиржи во вторник выросли на 0,48-0,52%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продолжил умеренный подъем вместе с зарубежными площадками и котировками нефти. Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,48% - до 3274,67 пункта, индекс РТС - на 0,52%, до 1398,48 пункта.

Курс доллара рос на 0,34% - до 74,0055 руб., евро - на 0,59%, до 90,5812 руб. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,7% - до $51,2 за баррель.

"Палата представителей Конгресса США одобрила повышение стимулирующих выплат гражданам с $600 до $2 тыс., на чем ранее настаивал Дональд Трамп. В общерыночном настрое продолжает превалировать сдержанный оптимизм. Вместе с тем, темпы распространения COVID-19 в мире остаются высокими - почти полмиллиона новых случаев заражения в сутки", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Лидерами торгов среди голубых фишек во вторник стали бумаги En+ Group, "Полиметалла" и "Петропавловска", поднявшиеся на 4,01%, 3,23% и 1,74% соответственно. Аутсайдерами торгов стали акции НЛМК, "Северстали" и "Россетей", снизившиеся на 4,87%, 2,72% и 2,7% соответственно.

Рынок завтра

Российский рынок может продолжить подрастать при сохранении позитивного внешнего фона, однако низкая предновогодняя торговая активность и фактор длинных выходных могут обусловить сдержанность движения индексов, полагает Бахтин.

Завтра инвесторы обратят внимание на информацию о недельных изменениях запасов сырой нефти в США по данным API и EIA, а также на ноябрьский индекс незавершенных продаж на американском рынке недвижимости, добавил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на среду - 3260-3290 пунктов, курс рубля к доллару - 73,5-74 руб.