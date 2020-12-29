Общая сумма средств на фондовом рынке РФ к 2023 году может достигнуть 10-15 трлн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Общая сумма средств на российском фондовом рынке в течение пары лет может достигнуть 10-15 трлн рублей, заявил президент ассоциации "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" Роман Горюнов в выпуске Fintech Show.

"Если ничего со ставками не случится принципиального и никаких катаклизмов не случится, при нынешней ситуации мы 10-15 трлн рублей на фондовом рынке можем увидеть через пару лет", - сказал он.

Горюнов добавил, что на сегодняшний день депозитная база в России составляет примерно 30 трлн рублей. В то же время общая сумма средств на фондовом рынке - около 5 трлн рублей, большая часть из которых пришла за последние пару лет.

2020 год был ознаменован активным притоком частных инвесторов на фондовый рынок. Так, объем торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в ноябре 2020 года составил $25,21 млрд, что в 13 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. По состоянию на 30 ноября на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 6,94 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 9,35% больше, чем месяцем ранее.