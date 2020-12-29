В Петербурге в 2020 году появилось почти 500 новых автобусов и троллейбусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербург приобрел 349 автобусов и 142 троллейбуса в 2020 году по программе обновления пассажирского автотранспорта. Об этом сообщил зампред городского комитета по транспорту Валерий Молодец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник.

"349 новых автобусов пришло в город Санкт-Петербург, из них 65 - на экологическом топливе, 142 троллейбуса, из них 56 - на автономном ходу. Кроме того, приходят новые вагоны метрополитена. В Петербурге полным ходом идет программа обновления подвижного состава", - сказал Молодец.

Он отметил, что численность подвижного состава общественного транспорта на всех маршрутах Петербурга, который выйдет на улицы города в 2021 году, не будет сокращена, несмотря на возможное снижение пассажиропотока из-за пандемии. Это позволит выполнять требования Роспотребнадзора по обеспечению социальной дистанции, в том числе в общественном транспорте.

"У нас ежедневно выезжает от уровня допандемийного периода 92-98% количества транспортных средств. Мы очень чутко реагируем на каждое изменение пассажиропотока на всех маршрутах города", - рассказал Молодец.

Он также напомнил, что в период новогодних праздников весь общественный транспорт Петербурга будет работать по графику выходного дня. Традиционные ночные рейсы наземного транспорта и Петербургского метрополитена 1 и 7 января отменят из-за пандемии.

Также, по данным, опубликованным во вторник на сайте Петербургского метрополитена, 31 декабря станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова), расположенные в центре Петербурга рядом с основными достопримечательностями города, закроются для пассажиров раньше обычного - в 22:00 мск.

О транспортной реформе

Обновление пассажирского подвижного состава города проходит в рамках перехода на новую транспортную модель, которая в том числе предусматривает увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%. Благодаря реформе, которую планируется внедрить к 2022 году, улично-дорожная сеть города отдаст приоритет общественному транспорту.

Она также предполагает повышение качества транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет отказа от маршрутных такси, расширения зоны парковок, увеличения количества остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры.