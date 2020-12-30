Солодов сообщил, что новый аэропорт Камчатки примет первый самолет в августе 2023 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Новый аэровокзальный комплекс, который строят в городе Елизово рядом с Петропавловском-Камчатским, примет первый самолет в августе 2023 года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Владимир Солодов.

"[В Елизове находится] главный аэропорт Камчатки, который построили в 1960-1970-е годы. Пока он объективно сдерживает развитие туризма, потому что ни одна приличная зарубежная авиакомпания не готова летать в такой аэропорт - у них просто другие стандарты обслуживания. Инвестор приступил к работе на площадке, и в августе 2023 года новый комплекс примет первый самолет", - сказал Солодов.

Он отметил, что комплекс будет включать гостиницу, бизнес-центр и рестораны. Кроме того, новый аэропорт позволит снизить стоимость авиаперелетов для жителей и гостей региона. "Если к нам начнут летать, например, Korean Air, то и жители Камчатки смогут воспользоваться более дешевыми билетами, чтобы слетать на отдых или вообще выбраться на материк. То есть новый аэропорт позволит наращивать объем перелетов", - пояснил губернатор.

Реконструкция аэропортового комплекса на Камчатке проходит по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1,5 млн пассажиров в год. Проект модернизации предусматривает строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. м.