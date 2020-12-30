В Приморье в 2021 году начнется масштабная модернизация пограничных пунктов пропуска

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Масштабная работа по модернизации пограничных переходов на российско-китайской границе начнется в Приморье в 2021 году, первым она затронет погранпереход Краскино, сообщил губернатор края Олег Кожемяко, которого в среду цитирует пресс-служба регионального правительства.

Модернизация погранпереходов на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье включена в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, которую в конце сентября утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно программе, до 2024 года предполагается обустроить 22 пункта пропуска через госграницу, что позволит увеличить пропускную способность в два раза.

"Могу сказать, что если морские порты у нас сейчас развиваются, строятся новые, совершенствуется инфраструктура, связанная с экологической безопасностью, то по приграничной инфраструктуре, по договоренности с Росграницей мы со следующего года начинаем большую работу по модернизации переходов. Начнем с Краскино. Надеюсь, что к 2022 году эта работа будет завершена. Так поэтапно, шаг за шагом создадим все условия, чтобы экспортный потенциал Приморья развивался и отвечал самым современным требованиям", - сказал Кожемяко.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в сентябре отмечал, что пункты пропуска через госграницу в Приморье находятся в плохом состоянии и сообщил, что их в Приморье и других регионах Дальнего Востока планируется делать типовыми и модульными.