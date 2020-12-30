Открыто воздушное сообщение по маршруту Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" в среду совершила первый рейс по маршруту Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский (центральная часть острова Сахалин). Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Самолет вылетел сегодня утром и успешно прибыл в Александровск-Сахалинский. Сейчас он возвращается обратно в Южно-Сахалинск с новыми пассажирами", - рассказали в аэропорту.

В авиакомпании "Аврора" рассказали, что это первый рейс по маршруту Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский - Южно-Сахалинск. Время в пути занимает около двух часов на воздушном судне DHC-6. Стоимость билета в одну сторону - 2,3 тыс. рублей.

До этого города связывал только наземный транспорт. Расстояние между населенными пунктами составляет более 538 км. Людям приходилось тратить около восьми часов на поездку в одну сторону.

Александровск-Сахалинский - административный центр Александровск-Сахалинского района, расположенного на западном побережье в центральной части Сахалина. В городе проживает более 9 тыс. человек, более 1,5 тыс. - в сельской местности.