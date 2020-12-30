Российские работодатели назвали главные вызовы 2020 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Самой проблемной областью для рекрутеров и HR-специалистов в России накануне 2021 года оказался подбор новых сотрудников, об этом заявила почти четверть опрошенных - 24%. Об этом сообщается в исследовании "HR-вызовы - 2020", которое провели аналитики IT-холдинга TalentTech при поддержке облачной платформы для автоматизации рекрутмента Potok и сервиса по поиску персонала JungleJobs (есть в распоряжении ТАСС).

Исследование проводилось с ноября по декабрь 2020 года. В онлайн-опросе приняли участие 418 рекрутеров и HR-специалистов, которые представляют работающие в России компании малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей экономики. Среди них - автомобилестроение, агропромышленность, добыча полезных ископаемых, строительство и девелопмент, медицина и фармацевтика, IT и телеком, банковское дело, финансы, ретейл и другие.

У 21% рекрутеров и HR-специалистов в рамках задачи подбора сотрудников возникают сложности с закрытием конкретных вакансий, например, в сфере IT или в продажах, а также с поиском сотрудников в офис и на замену тем, кто ушел на самоизоляцию из-за возраста. Еще 3% ставят во главу угла скорость найма.

На втором месте в топе главных HR-задач оказалось обучение сотрудников - эта проблема волнует 19% опрошенных. Третье место в списке поделили два направления - адаптация и вовлеченность. И там, и там по 9% опрошенных думают, как организовать процессы на удаленке так, чтобы новички "не сбегали", а остальные сотрудники работали сплоченно, были мотивированы на результат и реагировали на активности работодателя. Еще 7% респондентов отметили, что их главная цель - выстроить единую систему коммуникаций в новых условиях, когда часть сотрудников работает в офисе или на объекте, например, в отделении банка или в магазине, а остальные - на удаленке.

Результаты исследования также показали, что для 34% работодателей главным событием года стал массовый переход на удаленную работу, который потребовал развивать новые формы взаимодействия с распределенной командой. Еще 31% опрошенных отметили, что запомнят 2020-й как время быстрой адаптации к постоянным изменениям, а не только к удаленке. Пятая часть работодателей (18%) в 2020 году поняли, что необходимо пытаться найти ко всем индивидуальный подход, 6% научились терпению.

Еще 6% компаний прокачали навык контроля над бизнес-метриками и над ситуацией в целом. А 4% работодателей заявили, что 2020 год научил их быть более жесткими по отношению к сотрудникам и кандидатам.