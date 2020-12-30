На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дополнительные сервисы добавили на портал бизнес-омбудсмена Москвы. В том числе для пользователей создали личный кабинет, через которой можно задать вопрос, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамент информационных технологий.

"Портал омбудсмена - важный цифровой инструмент для бизнеса. Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе уточнили, что через личный кабинет пользователи могут отправлять не только вопросы, но и заявления. В нем также сохраняется история обращений и отображаются принятые по ним решения - при смене статуса заявителю придет уведомление.

"Также у предпринимателей теперь есть возможность записаться онлайн в общественную приемную при омбудсмене, выбрав нужное отделение на интерактивной карте административных округов Москвы. Более удобным стал интерфейс сайта. Например, все разделы сгруппированы в тематические блоки и визуально выделены", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, совершенствован и поиск нужных сведений при помощи фильтров.

"Обновленные сервисы помогут более эффективно взаимодействовать с экосистемой уполномоченного и бизнес-сообществом", - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Помимо предпринимателей, порталом могут пользоваться руководители общественных приемных и члены Общественного совета при уполномоченном, а также другие специалисты. Авторизоваться на платформе можно в том числе с помощью учетной записи на mos.ru.