Дальневосточные регионы получат по 5% акций создаваемой единой авиакомпании

ТАСС, 30 декабря. Регионы Дальнего Востока получат по 5% акций создаваемой единой дальневосточной авиакомпании, сообщил в среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Создание дальневосточной авиакомпании приобретает четкие и понятные контуры. Каждый регион Дальнего Востока получит по 5% акций создаваемого общего авиационного предприятия. Это позволит нам активно участвовать в формировании расписания, влиять на сквозные полеты. Главное, конечно, то, что мы видим увеличение объема субсидий, которые будут выделяться по линии федерального бюджета для финансирования авиаперевозок на Дальнем Востоке", - привела слова Солодова пресс-служба правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что авиакомпания будет создана на базе "Авроры" до 1 февраля 2021 года.