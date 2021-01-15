Эксперт назвала снижение прибыли Сбербанка в 2020 году незначительным

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Снижение чистой прибыли Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год на 7,7% является незначительным на фоне ряда негативных факторов. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС старший аналитик BCS Global Markets по финансовому сектору Елена Царева.

Согласно финансовым результатам по итогам 2020 года, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 781,6 млрд рублей, что на 7,7% меньше показателя 2019 года. При этом такой итог оказался значительно лучше текущего консенсус-прогноза рынка: согласно консенсусу Bloomberg, рынок ожидал 15-процентное снижение сопоставимой чистой прибыли банка в 2020 году - 718,2 млрд рублей против 845 млрд в 2019 году.

"Если учитывать негативную силу внешних факторов, то это не такое значительное снижение по сравнению с тем, что могло бы быть и что мы видим в других банках. Конечно, это хорошая прибыль, которая даст дальнейшую капитализацию, дивиденды и дальнейший рост", - сказала Царева.

По словам аналитика, снижение прибыли было обусловлено рядом таких негативных фоновых факторов, как влияние пандемии коронавируса на экономику, падение активности граждан в период вынужденной самоизоляции, снижение ВВП во втором квартале, цены на нефть и скачки стоимости рубля.

"Банк и своими силами с точки зрения работы с операционными расходами, и благодаря властям, тому, что снижение ставки помогло с точки зрения стоимости фондирования и хорошего спроса на ипотеку и в принципе кредиты, так как профиль кредитного качества у Сбербанка достаточно сильный, смог выйти из сильного снижения [прибыли] в середине года на невысокое снижение по результатам года", - отметила Царева.

Она добавила, что показательным является и рост депозитов населения в декабре, кредитного портфеля, брокерские операции. "Есть фактор снижения ставок, который повлиял и на выдачу кредитов, и на хорошую брокерскую историю с точки зрения людей, вернувшихся к инвестициям. Но фактор того, что люди не ездят в отпуск и больше сберегают в конце декабря, в конце года, это было небольшим подспорьем для декабрьского притока депозитов. Несмотря на то, что ставки в принципе не столь высокие, конечно, это хорошие показатели. Банк остается с сильными рыночными позициями - есть депозиты, есть выдачи кредитов", - заключила аналитик.