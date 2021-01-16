Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали тенденцию к снижению.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones опустился на 177,26 пункта (-0,57%), до 30 814,26. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 27,29 пункта (-0,72%), до отметки 3 768,25. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 114,14 пункта (-0,87%), до уровня 12 998,25.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии снизилась на 0,46%, до $52,12 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,19%, до $1 826,40 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, тенденция к снижению на рынке обозначилась после того, как стали известны детали плана избранного президента США Джозефа Байдена по противодействию последствиям пандемии. Этот пакет мер на сумму $1,9 трлн, включающий и меры по стимулированию экономики, может повлиять на ситуацию на рынке ценных бумаг, привела газета мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии компании BlackRock Вей Ли. "Учитывая влияние республиканцев в Сенате, в среднесрочной перспективе может возникнуть вопрос о повышении налогов, участникам рынка приходится учитывать такую возможность", - отметил он.