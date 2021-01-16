"Известия": "Сбер" опробовал оформление дебетовых карт в магазинах малонаселенных пунктов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Сбер" провел эксперимент по оформлению дебетовых карт в магазинах отдаленных и малонаселенных пунктов. Об этом в субботу сообщают "Известия".

Как сообщили газете в "Сбере", проект прошел в IV квартале 2020 года и был запущен, чтобы расширить перечень доступных сервисов для сельских жителей. Отмечается, что клиенту для оформления карты на кассе магазина не нужно было совершать покупку. По данным издания, в настоящее время "Сбер" изучает итоги эксперимента и оценивает целесообразность дальнейшего развития сервиса.

Директор розничных продуктов банка "ДОМ.РФ" Евгений Шитиков сообщил газете, что банк прорабатывает возможность оформления карт на кассах партнеров из числа торгово-сервисных предприятий (ТСП) за комиссионное вознаграждение.

"Качественное оказание финансовых услуг требует консультирования клиентов, что ограничивает количество ТСП, которые можно будет подключить к предоставлению более сложных и затратных по времени оформления финансовых продуктов. Мы предполагаем, что торговые точки с высоким клиентским трафиком - ритейлеры, АЗС - с большой вероятностью ограничатся участием в проекте по снятию наличных", - рассказал газете Евгений Шитиков.

В Банке России "Известиям" сообщили, что будет продолжаться поддержка распространения сервисов на кассах ТСП в малых, сельских и отдаленных населенных пунктах, где есть сложности с доступом граждан к финансовым услугам. Также в ЦБ отметили, что аналогичный проект по выдаче наличных на кассах магазинов при совершении покупки расширяется. По данным Центробанка, в первом полугодии прошлого года услуга была оказана примерно в 4,1 тыс. магазинах в 4 тыс. населенных пунктов, более 95% из которых находятся в сельской местности во всех регионах России.