Путин поручил проработать передачу поступлений от налога на профдоход муниципалитетам

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта проработать возможность передачи в бюджеты муниципалитетов поступлений от налога на профессиональный доход. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшего 23 декабря 2020 года.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Малое и среднее предпринимательство" и "Экономика и финансы" проработать вопрос возможности передачи в бюджеты муниципальных образований поступлений от налога на профессиональный доход, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне.

Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер должны представить до 1 марта 2021 года.