"Газпром" намерен вложить в Амурский газоперерабатывающий завод 258 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Газпром" планирует направить на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в 2021 году 258 млрд рублей без учета НДС, это следует из проспекта к размещению новых евробондов холдинга.

"Строительство Амурского ГПЗ остается важнейшим проектом в сфере переработки на 2021 год. Мы намерены выделить 258 млрд рублей (без учета НДС) на этот проект в 2021 году. Средства заложены в программу дочерней компании "Газпром переработка Благовещенск", - говорится в документе.

Строительство Амурского ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. Он реализован более чем на 70%. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.

Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность.