Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что хотел бы покупать вакцину напрямую у Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился в понедельник к главе биотехнологической компании Pfizer Альберту Бурле по вопросу о возможности приобретения разработанной этой компанией вакцины напрямую властями штата, минуя федеральное правительство США. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

"Решение вашей компании выйти из числа участников начатой при администрации Трампа "Операции "Невероятная скорость" (Operation Warp Speed) по разработке вакцины - программы, которую администрация Байдена намерена скорректировать, - открывает перед вами уникальные возможности для того, чтобы помочь нам спасти жизни людей в штате Нью-Йорк", - привела телекомпания выдержку из письма губернатора. В нем также указывается на то, что компания Pfizer не связана такими обязательствами, как участвующая в этой программе биотехнологическая компания Moderna, также разработавшая вакцину от коронавируса.

Как отметила телекомпания CNBC, обращение губернатора к руководству компании Pfizer связано с недостаточными поставками вакцины в штат: на этой неделе ожидается поступление 250 тыс. доз, что на 50 тыс. меньше, чем неделей ранее. По данным телекомпании, на 15 января в США был распределен 31 млн доз вакцины, но лишь 12 млн доз использованы, хотя ранее планировалось, что к концу 2020 году вакцину получат около 20 млн американцев.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 398 тыс. человек, в том числе более 41 тыс. в штате Нью-Йорк.