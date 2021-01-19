Эксперты считают, что волна устойчивого роста на российском рынке подошла к концу

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Волна устойчивого роста на российском рынке ценных бумаг локально подошла к концу, активность покупателей может снизиться, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Российский фондовый рынок в последние три месяца демонстрировал активное восстановление на фоне позитивного внешнего фона. Так, с начала ноября индекс Мосбиржи вырос практически на 30%, в моменте достигнув нового исторического максимума в 3 500 пунктов. Индекс РТС за то же время поднялся почти на 40%, приблизившись к пикам начала 2020 года. Однако настроения участников торгов постепенно ухудшаются, и в скором времени рынки вновь могут столкнуться с коррекцией вниз, считают эксперты.

"Значительное количество инвестдомов отмечает, что рынки уже достаточно выросли и вполне отражают наиболее позитивный сценарий восстановления мировой экономики", - рассказал руководитель отдела по инвестиционному консультированию "Тинькофф Инвестиции Премиум" Кирилл Комаров. Кроме того, некоторые также говорят о перегретости рынка и его чрезмерной эйфории, добавил он.

Запас позитива исчерпан

Рынки исчерпали запас позитива, связанный с началом массовой вакцинации, масштабным стимулированием экономики в США, а также окончанием американской предвыборной гонки, полагают специалисты. Таким образом, отсутствие новых веских драйверов для дальнейшего роста может повлечь за собой общемировое уклонение от риска, считает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. Согласно ее прогнозам, целевыми уровнями для рынка РФ на неделе могут стать 3 350 и 1 420 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС.

Другими ключевыми триггерами к отступлению индексов акций являются неблагоприятная эпидемическая ситуация в мире и продление ограничительных мер в некоторых странах, добавила руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых. К пятнице в компании ожидают консолидации индекса Мосбиржи в районе 3 350-3 500 пунктов.

Неопределенность вносят и новости о побочных эффектах вакцин, что увеличивает риски более позднего возвращения мировой экономики к нормальному функционированию, добавила аналитик "Финам" Анна Зайцева. "Тревожные данные о случаях летальных исходов и тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna в целом ряде государств вызывают вопросы относительно безопасности этих вакцин и, как следствие, дальнейших перспектив их массового применения", - пояснила она.

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена 20 января также может быть дополнительным дестабилизирующим фактором на рынках. "В случае, если инаугурация будет сопровождаться какими-либо серьезными политическими протестами или социальными потрясениями, это может вызвать падение на американском, а соответственно, и на мировых фондовых рынках", - отметила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. По оценкам компании, Мосбиржа и РТС проведут торги недели в рамках 3 430-3 480 и 1 450-1 490 пунктов соответственно.

Негативом для России является и переход к демократам контроля над обеими палатами Конгресса США впервые с 2011 года. "Это позволит им без значительных трудностей проводить законодательные инициативы. Поэтому уже на этой неделе мы можем услышать новые заявления по санкциям в отношении России на фоне инаугурации нового президента США", - считает руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф Инвестиции Премиум".

События недели

Начавшаяся неделя может принести негативную доходность портфелям инвесторов, в том числе из-за не очень сильного начала сезона отчетностей, полагают эксперты. В РФ ожидается выход корпоративных отчетов за IV квартал компаний Petropavlovsk, Etalon, а также операционных результатов "Алросы", "Детского мира", Х5 Retail Group, НЛМК, рассказала Малых. Из макроданных по России стоит отслеживать промышленное производство за декабрь, торговый баланс за ноябрь, добавила эксперт.

Повышенное внимание стоит обратить и на заседание ЕЦБ и предварительные индексы деловой активности в странах Европы и США за январь, отметила Кожухова.

Иными важными событиями станут V Глобальный энергетический форум Атлантического совета, который будет проходить с 19 по 22 января в онлайн-формате, и публикация ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

"Эти события оказывают, как правило, влияние на рынок нефти, и опосредованно на рубль и котировки акций нефтегазовых компаний. От тона и содержания заявлений в докладе МЭА и на форуме может зависеть направление движения нефтяных котировок", - рассказала Мильчакова из ИАЦ "Альпари", отметив, что оптимистичные заявления по поводу сроков восстановления мировой экономики после пандемии могут привести к умеренному росту цен на нефть после коррекции на прошлой неделе.