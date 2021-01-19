Газопроводы в Приморье признают объектами особой важности

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Газопроводы в Приморье получат статус объектов особой важности, это позволит ускорить их прокладку и оперативно решать вопросы, связанные с земельными участками, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства по итогам встречи губернатора Олега Кожемяко с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым в Санкт-Петербурге.

"Договорились, что примем газопроводы как объекты особой важности, чтобы были полномочия в том числе по изменению статуса земельных участков - это было необходимым условием, чтобы максимально ускорить прокладку газопроводов", - цитирует пресс-служба Кожемяко.

Отмечается, что, в частности, мощными потребителями газа в регионе могут стать предприятия на площадках территорий опережающего развития, в частности, ТОР "Надеждинская". В 2020 году Кожемяко подписал соглашение с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, согласно которому компания намерена вложить в развитие газоснабжения и газификации региона около 25 млрд рублей.

Ранее в рамках рабочей поездки в Петербург Кожемяко встретился с губернатором города Александром Бегловым. В 2016 году было подписано соглашение между правительством Петербурга и администрацией Приморского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, рассчитан план совместных действий на 2017-2021 годы.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны. В Приморском крае на протяжении всей истории не было централизованной газификации. Отдельные дома в регионе используют сжиженный газ.