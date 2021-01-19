"Известия": россияне в новогодние каникулы снизили расходы на отели и аренду автомобилей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Снижение расходов россиян на аренду автомобилей, отели и авиабилеты в первые 10 дней 2021 года составило от 40% до 66% в сравнении с аналогичным показателем за 2019 год. Об этом во вторник со ссылкой на результаты исследования индекса деловой активности в России во время пандемии Tinkoff Corona Index пишет газета " Известия ".

Как прийти в себя, когда праздники кончились

Жизнь после Нового года.

Жизнь после Нового года. Как прийти в себя, когда праздники кончились

По данным исследования, за прошедшие новогодние праздники жители России потратили на аренду автомобилей на 66% меньше, чем в 2019 году. Снижение расходов также коснулось отелей и гостиниц (40%), авиа- и железнодорожных билетов (40% и 13% соответственно) и ресторанов (22%).

Одновременно в ряде регионов РФ выросли расходы отдыхающих на проживание. Это касается Архангельской области, где рост составил 112%, Забайкальского края (40%), Кабардино-Балкарской Республики (290%), Карачаево-Черкесской Республики (45%), Камчатского края (11,8%), Липецкой области (17%), Магаданской области (31%), а также Республики Бурятия (40%).

При этом самыми востребованными для авиаперелетов внутри страны стали Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск и Москва. Траты путешественников в соответствующих регионах сократились на 33%, за исключением Москвы, где снижение составило 45%.

По оценкам консалтинговой компании Deloitte, средний бюджет россиян на прошедшие новогодние праздники составлял 25 тыс. рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.