Эксперт: возросший во время пандемии спрос на недвижимость в Сочи сохранится до осени

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Спрос на покупку недвижимости в Сочи, который сформировался во время пандемии коронавируса и вырос в среднем на 30%, сохранится до осени 2021 года. Такие прогнозы сообщила ТАСС президент городской гильдии риелторов Юлия Усачева.

"За осень [прошлого года] сильно выросла стоимость на недвижимость в Сочи. Рост составляет в среднем 30% в зависимости от сегмента и связан со спросом, потому что большое количество людей приезжает. На какие-то земельные участки стоимость выросла до 100% и выше. Пока спрос сохраняется, по нашим прогнозам, до следующей осени спрос продержится", - сказала Усачева.

Она отметила, что во многом на рост спроса и стоимости на недвижимость в Сочи осенью 2020 года повлияла пандемия коронавируса. Именно в этот период большое количество жителей страны перешло на дистанционный формат работы и учебы.

Усачева отметила, что в новом году существенного повышения стоимости и спроса не произошло. "Сейчас люди в основном приезжают отдыхать, и они не дают нам повышения цен, потому что это по большей части интересанты. Достаточно редко кто на праздники приезжает именно за покупкой. Люди в основном приезжают просто отдохнуть и поинтересоваться, но это, как правило, не покупатели", - заметила эксперт.

При этом уже в феврале ожидается незначительное повышение цен на недвижимость, которое происходит ежегодно в этот период. Однако, по словам Усачевой, ситуация в этом году нестандартная. "Достаточно сложно прогнозировать, что будет в феврале, но, я думаю, что февральские туристы, которые приедут в Красную Поляну, дадут нам работу и какой-то небольшой, но подъем цен за счет февральского спроса", - отметила она.

В настоящее время средняя стоимость за квадратный метр в Сочи составляет не менее 150 тыс. рублей.

О ситуации с коронавирусом в Сочи

Режим карантина по коронавирусу в Сочи, как и на территории всего Краснодарского края, действовал с 31 марта. Он был снят 21 июня, после чего в регион активно начали прибывать туристы.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярен санаторно-курортный отдых.