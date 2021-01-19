Минэнерго зафиксировало рост энергопотребления в России с начала года на 4,3%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рост потребления электрической энергии в России с начала 2021 года составил 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года по причине более холодной погоды. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Были побиты исторические рекорды в энергосистемах центра и Крыма. Данные по потреблению электрической энергии также имеют положительную динамику. Так, по результатам прошедших дней этого года рост в целом по стране составил более 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по отдельным регионам - более 6%", - сказал он.

Грабчак добавил, что рост энергопотребления без температурного фактора составил 0,6%, что говорит об увеличении экономической активности в России.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс сообщил ТАСС, что министерство отметило небольшой рост энергопотребления в России по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в Минэнерго ожидают увеличения потребления электроэнергии в России по итогам 2021 года до показателя 2019 года и его возможного превышения на 0,5%.