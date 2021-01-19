Разработчик протезов рук из "Сколково" привлек 400 млн руб. для выхода на зарубежные рынки

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации компания "Моторика", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", привлек инвестиции для международного развития в размере 400 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда.

"Общий объем инвестиций составил 400 млн рублей. Первый транш в размере 100 млн рублей был осуществлен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в 2019 году. Сегодня РФПИ вложил в "Моторику" еще 100 млн рублей, а Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) - 200 млн рублей. Сопровождение инвестиционного раунда осуществлял фонд "Сколково" в рамках программы International ScaleUp", - говорится в сообщении.

В программе International ScaleUp, как пояснил директор по международным рынкам и инвесторам "Сколково" Алексей Можар, фонд активно сопровождает компании в поиске и реализации стратегий роста и выхода на экспортные рынки, а также в привлечении ресурсов для международного развития.

"Это позволяет раскрутить маховик роста - качественная стратегия развития делает компанию ценной для инвесторов, инвестиции, в свою очередь, помогают закрепиться в крупных международных сегментах, а это увеличивает капитализацию компании. "Моторика" успешно запустила механизм роста - продукт и экосистема мирового уровня по достоинству оценены клиентами и инвесторами, а инвестиционный раунд позволит компании расширить каналы сбыта и закрепиться на лидерских позициях в своем сегменте", - цитирует пресс-служба Алексея Можара.

Средства фондов, как добавили в "Сколково", будут использованы для развития компании в России, в частности, на Дальнем Востоке, и на международных рынках. Председатель совета директоров "Моторики" Андрей Давидюк считает, что конкурентоспособность продуктов компании многофакторная.

"С одной стороны, мы активно наращиваем технологичность продукта и интегрируем технологии искусственного интеллекта (AI), виртуальной реальности (VR) и интернета вещей (IoT). С другой стороны, мы непрерывно совершенствуем клиентоориентированность наших процессов, а также методики сопровождения наших клиентов на всех стадиях реабилитации. Мы видим потенциал для кратного роста", - сказал Давидюк, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Моторика" - высокотехнологичная компания, работающая на стыке медицины и робототехники с 2015 года. Команда "Моторики" разрабатывает и производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. У компании более 2 000 клиентов в 12 странах. В основе видения компании заложена идея о том, что современные протезы рук превращают особенности людей с ограниченными возможностями здоровья в их преимущества. Исследования и разработки "Моторики" сфокусированы на применении технологий VR, IoT, AI в протезировании, а также инвазивных технологиях.