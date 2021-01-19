ЦБ обеспокоен массовым выходом неквалифицированных инвесторов на финрынок

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проблема массового выхода российских граждан, не обладающих достаточными знаниями и опытом, на рынок сложных инструментов вызывает беспокойство, говорится в статье руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты и советника первого заместителя председателя ЦБ Сергея Моисеева на портале "Эконс".

"Проблема массового выхода российских граждан, не обладающих знаниями и опытом, на рынок сложных инструментов вызывает беспокойство", - отмечается в статье.

Продажи гражданам продуктов, которые изначально не предполагают доходности и без гарантий возврата вложений, способны подорвать доверие к финансовому сектору, подчеркивают авторы.

В январе 2021 года ЦБ ввел временный (до подготовки перечня приемлемых сложных продуктов) запрет на инвестиции неквалифицированных инвесторов в сложные финансовые инструменты до начала тестирования их квалификации. Под запрет не попадают гособлигации, ценные бумаги с ипотечным покрытием, ряд других облигаций и биржевых производных финансовых инструментов.

"Это первый шаг к цивилизованному рынку, на котором розничный инвестор может доверять как эмитенту, так и его продукту. Пока наш рынок структурных продуктов непрозрачен и живет вне правил", - считают авторы статьи. По их мнению, в дальнейшем российскому рынку структурных продуктов предстоит пройти весь путь защиты населения, который уже пройден в США и Европе. Это касается, прежде всего, раскрытия информации, добросовестных продаж, оценки продукта и его справедливого ценообразования.