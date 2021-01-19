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Дума приняла в I чтении законопроект об уточнении оснований для субсидий юрлицам по СЗПК

Также законопроектом предлагается наделить компанию "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя бюджетных средств

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет для компаний, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), основания для получения субсидий из бюджетов всех уровней на долгосрочной основе. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект уточняет условия для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам в рамках исполнения СЗПК, выделив их в отдельные абзацы соответствующих пунктов, говорится в пояснительной записке.

Основание для заключения долгосрочных соглашений о субсидировании компаний из бюджета по СЗПК будет отделено от государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. Для проектов по СЗПК долгосрочные субсидии будут выделяться в пределах затрат, возмещаемых по нормам соответствующего закона. Действующая редакция Бюджетного кодекса содержала возможность произвольной трактовки, увязывая общие соглашения о ГЧП и концессиях с соглашениями о СЗПК, поэтому после обсуждения этого вопроса было предложено в явном виде разделить эти два вида соглашений, отметил ранее на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина Алексей Лавров. По его словам, содержательно в законе ничего не меняется.

Также законопроектом предлагается наделить публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета при осуществлении возложенных на нее функций.

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