Трутнев поручил проработать вопрос увеличения объема переработки рыбной продукции в ДФО

ТАСС, 19 января. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями в ситуации ограничения экспорта рыбной продукции со стороны КНР. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе аппарата полпреда в ДФО.

"Юрий Трутнев дал поручение Минсельхозу России, Росрыболовству и Россельхознадзору доложить о результатах реализации программы по предоставлению квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели и проработать вопрос по увеличению объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями в ситуации ограничения экспорта рыбной продукции со стороны КНР", - сказано в сообщении.

Также Росрыболовству поручено доложить об имеющихся в портовых городах ДФО свободных холодильных мощностях, предоставить сведения о принимаемых мерах безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции и мероприятиях по восстановлению беспрепятственных поставок рыбной продукции в КНР.

"Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на Дальний Восток, а, если взять во внимание Арктику, которая тоже относится к ведению Минвостокразвития России, то это уже 82%. Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В рамках данного механизма на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке", - цитирует пресс-служба Трутнева.

В КНР, напомнили в пресс-службе, поставляется порядка 70% от общего объема экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже китайской стороной были ужесточены карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

"Если ранее, по таможенным правилам Китая, выявление следов коронавирусной инфекции на упаковке продукции приостанавливало экспорт на срок от одной до четырех недель как для компании-производителя, так и для доставившего продукцию судна, то в настоящее время на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции", - пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что на российских предприятиях принимаются усиленные меры безопасности, проводятся работы защите от заражения продукции на холодильных терминалах РФ, а все экипажи судов, прибывающих в порты, проходят обязательное тестирование.