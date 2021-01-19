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ОПЕК намерена укреплять отношения с нефтяной отраслью США при Байдене

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо отметил, что процесс восстановления нефтяного рынка "пока носит неустойчивый характер"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) намерена продолжать укрепление отношений с американской нефтедобывающей промышленностью при администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на онлайн-конференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.

"Мы считаем, что установили весьма взаимовыгодные отношения с [нефтедобывающей] промышленностью США. <...> Мы надеемся продолжать укрепление наших отношений с американской [нефтедобывающей] промышленностью при администрации президента Байдена", - отметил генсек ОПЕК, указав на необходимость поддерживать стабильный нефтяной рынок. Он добавил, что пока не контактировал с командой избранного президента.

При этом Баркиндо подчеркнул, что процесс восстановления нефтяного рынка "пока носит неустойчивый характер". Тем не менее, продолжил он, ОПЕК с оптимизмом смотрит на развитие рынка.

В ОПЕК ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с) после падения на 9,8 млн б/с в 2020 году, прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой. Таким образом, спрос на нефть в этом году должен достичь 95,9 млн б/с после падения до 90 млн б/с в 2020 году.

Инаугурация Байдена состоится 20 января на ступенях американского Капитолия.

Теги
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