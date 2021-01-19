На Кипре состоялись первые открытые слушания по делу о "золотых паспортах"

НИКОСИЯ, 19 января. /ТАСС/. Первые открытые слушания по делу о злоупотреблениях программой предоставления гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции в экономику острова состоялись во вторник в Никосии.

Как сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail, первым приглашенным для дачи показаний стал бывший министр финансов Республики Кипр Харрис Георгиадис. Он предстал перед следственной комиссией из четырех человек под председательством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса и с участием председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру, помощника председателя Счетной палаты Кириакоса Кириаку и финансового комиссара Павлоса Иоанну.

Отвечая на вопросы, Георгиадис сообщил, что еще в 2017 году тогдашний главы МВД Константинос Петридис, ныне министр финансов, обнаружил серьезные пробелы в процедуре предоставления "золотых паспортов". После этого он занялся разработкой этического кодекса и ввел реестр утвержденных поставщиков услуг. Георгиадис сказал, что Петридис поделился тогда своими мыслями об этой программе с ним лично и с другими членами кабинета министров и изложил свое видение президенту страны Никосу Анастасиадису.

По утверждению газеты, во время слушаний члены следственной комиссии не просили экс-главу финансового ведомства разъяснить им, какие именно недостатки в процедуре предоставления гражданства выявил тогда глава МВД.

Ожидается, что в будущем комиссия заслушает и многих других политиков и общественных деятелей, в том числе президента Анастасиадиса, а также предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II.

С августа 2020 года телеканал Al-Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса, который выразил готовность содействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, показанный 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить с 1 ноября практику выдачи "золотых паспортов".