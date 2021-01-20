РЖД в прошлом году инвестировала в инфраструктуру на Дальнем Востоке более 111 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Инвестиции ОАО "РЖД" в инфраструктуру Дальневосточной магистрали увеличились в 2020 году на 80% по сравнению с прошлым годом - до 111 млрд рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры в границах ДВЖД в 2020 году превысили 111 млрд рублей. Это более чем на 80% превышает объем вложений в 2019 году, когда в развитие дороги было инвестировано более 60 млрд рублей", - говорится в распространенном релизе.

На эти средства была проведена модернизация станций по направлению к тихоокеанским портам Дальнего Востока - Волочаевки-2 и Смоляниново. "Благодаря удлинению приемоотправочных путей станции начали обрабатывать грузовые поезда массой до 7 100 тонн, повысив пропускную способность на этих участках железной дороги", - говорится в сообщении.

Выполнены были и работы на Байкало-Амурской магистрали. На перегонах Курьян - Тында, Олекма - 1945 км, Юктали - Талума, Кутыкан - Кувыкта, Юктали - Тас-Юрях специалисты уложили более 100 км новых путей, несколько десятков стрелочных переводов, построили мосты и другую инфраструктуру. На станции Акура удлинены были существующие пути, на станции Тында уложен дополнительный путь, проведено техническое перевооружение систем управления движением.

В прошедшем году завершилось и строительство вокзала станции Известковая, пешеходного моста на станции Находка, жилых домов для железнодорожников на станциях Верхнезейск и Юктали, шести объектов электроснабжения на БАМе и Транссибе.

За прошлый год на Дальневосточной железной дороге значительно обновили подвижной состав, отмечается в сообщении. В частности, поступило 219 единиц новых локомотивов, включая инновационные тепловозы 3ТЭ25К2М, способные тянуть составы массой до 7,1 тыс. тонн в сложных климатических условиях.