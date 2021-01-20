Эксперты рассказали о состоянии фитнес-индустрии в России в первой половине января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первая половина января 2021 года для фитнес-индустрии ознаменовалась оживлением в связи с замедлением падения посещаемости клубов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Национального фитнес-сообщества, в которое входят 1,7 тыс. фитнес-клубов из 77 регионов РФ и другие спортивно-оздоровительные организации.

"Посещаемость клубов по стране в первой половине января упала на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2020 года посещаемость российских фитнес-клубов упала на 26,8% по сравнению с декабрем 2019 года", - сказали в пресс-службе.

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, которую цитирует пресс-служба, по итогам декабря 2020 года падение продаж клубных карт на территории РФ составило 28,1%, а в первую половину января 2021 года по стране продажи упали всего на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Она отметила, что продажи дополнительных услуг за первую половину января снизились на 15,5% по сравнению с первой половиной января предыдущего года. В декабре 2020 года продажи дополнительных услуг по стране упали на 19,7%.

"Если же брать данные за три месяца осеннего периода 2020 года, то можно говорить о том, что налицо положительная динамика: по России за осень продажи клубных карт упали в среднем на 37%, посещаемость клубов снизилась в среднем на 35,5%, продажи дополнительных услуг упали на 25,8% по сравнению осенью 2019 года. Если рассматривать кривую за ноябрь-декабрь 2020 года, то в декабре 2020 продажи клубных карт выросли по сравнению c ноябрем 2020 года на 5,2%, посещаемость - на 1,7%, продажи дополнительных услуг - на 2,7%", - сказала Силина.

Небольшой рост в Национальном фитнес-сообществе связывают с "быстрой адаптацией фитнес-бизнеса к текущим непростым условиям". Так, осенью прошлого года фитнес-клубы по всей стране запустили специализированные программы для профилактики COVID-19, а также восстановления и реабилитации после перенесенного заболевания. Кроме того, они разнообразили линейку клубных карт по продолжительности сроков действия, расширили пул услуг в рамках действующих карт и даже провели трансформацию франчайзинговых продуктов для дальнейшего развития бизнеса, уточнили в пресс-службе.

"Покупательское поведение посетителей фитнес-клубов изменилось. Наши исследования говорят о снижении среднего чека и о сужении горизонта планирования: в ситуации неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, клиенты фитнес-клубов пока предпочитают покупать клубные карты на более короткий срок, нежели раньше", - сказала Силина.