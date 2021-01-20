Титов предложил провести в 2021 году Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы мира и развития, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил провести в 2021 году VI Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса, отмененный в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в среду на годовом собрании Российско-китайского делового совета, которое прошло на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.

"Много значимых и крупных мероприятий, запланированных на 2020 год, не удалось провести из-за действующих ограничений. В связи с этим предлагаем перенести на 2021 год ряд мероприятий. В частности, VI Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся 15 июня 2019 года на полях VI Российско-китайского "Экспо" в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

Также Титов предложил провести в 2021 году конференцию преподавателей китайского языка в России и русского языка в Китае на базе Совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне и МГУ им. М. В. Ломоносова. Он озвучил планы по организации конференции, посвященной 20-летию российско-китайского соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве "Стратегическое партнерство России и Китая - залог мира во всем мире, образец инклюзивного развития в Евразии".

Помимо этого, в России и Китае продолжаются перекрестные годы (2020-2021 гг.) научно-технического сотрудничества. В рамках этой повестки комитет планирует провести конкурс инновационных проектов, напомнил Титов.