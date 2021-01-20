ЕЭК рассмотрит жалобу о злоупотреблении "Яндексом" и Mail.ru положением на рынке за месяц

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует рассмотреть заявление Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) о злоупотреблении компаниями "Яндекс" и Mail.ru Group доминирующим положением на рынке в течение 30 рабочих дней с даты поступления. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник главы ЕЭК Ия Малкина.

"Действительно, блок комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию рассматривает заявление Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете о возможных признаках нарушения общих правил конкуренции со стороны Mail.ru и "Яндекс". В соответствии с порядком рассмотрения таких заявлений ЕЭК в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в комиссии должна рассмотреть его и принять одно из решений: назначить расследование, либо передать в национальный антимонопольный орган, либо прекратить рассмотрение", - отметила она.

Малкина также добавила, что срок рассмотрения заявления может быть приостановлен на период выдачи комиссией своего предложения.

Как сообщалось 14 января, в Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления АЗАПИ о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и Mail.ru Group. Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 Договора о Евразийской экономическом союзе об общих правилах конкуренции. АЗАПИ также направляла в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России два заявления в отношении "Яндекса" и Mail.ru Group из-за недобросовестной конкуренции.