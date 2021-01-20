Mercedes-Benz представил новый компактный электромобиль сегмента SUV

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Mercedes-Benz представил новый электрический компактный автомобиль сегмента SUV. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду на ее сайте.

По его информации, автомобиль имеет много общего с моделью GLA и может проехать 426 километров без подзарядки. Ориентировочная стоимость нового электромобиля на территории Германии составляет €47 540. Позже, как указали в компании, появится модель, запас хода которой на одной зарядке составит 500 километров.

В свою очередь агентство Reuters пишет, что новая модель сегмента SUV является частью планов Mercedes-Benz по усилению конкуренции с Tesla и достижению целевых показателей на рынках Европы и Китая. Это первый из электрических автомобилей, которые компания планирует запустить в этом году. Продажи нового транспортного средства, по данным агентства, начнутся 4 февраля.

20 октября 2020 года председатель совета директоров германского автоконцерна Daimler Ола Каллениус сообщил о том, что компания планирует внести структурные изменения в производство своей продукции, рассматривая Китай в качестве основного рынка сбыта автомобилей Mercedes-Benz в ближайшее десятилетие. Слова Каллениуса, как указывает Reuters, прозвучали на фоне обострения торговых отношений между США, Китаем и странами Европы, которое побудило руководство германского автогиганта пересмотреть места работы своих заводов.