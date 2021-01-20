Недельная инфляция в России замедлилась до 0,2%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 12 по 18 января 2021 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в предыдущую отчетную неделю инфляция в РФ находилась на уровне 0,4%.

С начала года потребительские цены выросли на 0,6%. В годовом выражении инфляция на 18 января (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 5,13%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров подорожало подсолнечное масло - на 0,1%. При этом в 12 российских регионах цены выросли на 0,8-2,8%, еще в 23 регионах - на 0,1-0,7%. В 5 субъектах стоимость масла снизилась на 1,1-1,7%, в 26 субъектах - на 0,1-1%, а в 19 регионах - не изменилась.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,2%, в том числе на помидоры - на 3,5%, картофель - на 2,1%, морковь - на 1,9%, лук репчатый - на 0,8%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на мясо кур и рыбу мороженую - на 0,5%, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания - на 0,4%, хлеб ржаной, рис, макаронные изделия, вермишель, водку, чай черный - на 0,3%, говядину, свинину, консервы мясные, маргарин, творог жирный, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, молоко пастеризованное, печенье, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на крупу гречневую и пшено - на 0,2%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,1%. Цены на колбасы вареные, сметану, сыры сычужные, смеси сухие молочные для детского питания, соль поваренную, конфеты шоколадные и карамель остались на уровне предыдущей недели.

Согласно данным Росстата, за отчетную неделю подешевели куриные яйца - на 0,7%. В том числе в 23 регионах РФ цены снизились на 1,7-6,1%, еще в 30 регионах - на 0,1-1,6%. В 5 субъектах стоимость яиц не изменилась. В 9 субъектах цены выросли на 1,1-3,8%, в 20 субъектах - на 0,1-1%.

Кроме того, снизились цены на сахар - на 0,5%. При этом в 12 регионах сахар подешевел на 1,1-5,4%, еще в 43 - на 0,1-1%. Одновременно с этим в 12 субъектах цены выросли на 0,1-0,7%, в 6 субъектах - на 0,8-2,4%. В 12 регионов цены не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) - на 2,5%, линекс (пробиотик) - на 0,8%, ренни (препарат от изжоги) и алмагель (препарат для желудка) - на 0,5%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, офтан катахром - на 0,1%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами снизились на 0,9%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) - на 0,2%. Цены на валокордин не изменились.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,7%, сухие корма для животных - на 0,3%, пеленки для новорожденных - на 0,2%, мыло хозяйственное и туалетное - на 0,1%. Цены на подгузники детские и порошок стиральный не изменились. В то же время цены на щетки зубные снизились на 0,3%, прокладки женские гигиенические - на 0,2%, пасту зубную, бумагу туалетную - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период выросли цены на легковые автомобили отечественные - на 2,3%, телевизоры - на 1,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,5%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,4%, электропылесосы напольные - на 0,3%, колготки женские, носки, гольфы детские - на 0,2%, смартфоны, костюмы спортивные и футболки детские, кроссовые туфли для взрослых и майки, футболки мужские - на 0,1%. В то же время на 0,1% снизилась стоимость брюк для детей школьного возраста, а цены на кроссовые туфли для детей, носки мужские и шампуни не изменились.

Цены на бензин автомобильный и на дизельное топливо выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.