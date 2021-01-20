Биржевые индексы в США выросли после инаугурации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Биржевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, в день инаугурации Джозефа Байдена в качестве 46-го президента США, продемонстрировали позитивную динамику.

После принесения Байденом присяги на ступенях Капитолия индекс Dow Jones достиг отметки 31 158,75, то есть вырос с начала сессии на 224,07 пункта или на 0,72%. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 47,86 пункта (+1,26%), до отметки 3 847,10. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 233,45 пункта (+1,77%), до 13 430,48.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI к середине сессии выросла на 0,64%, до $53,32 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на 1,32%, до $1 864,50 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, нынешняя позитивная динамика на рынке лишь укрепила оптимистические настроения, царящие среди инвесторов в связи с инаугурацией Байдена. Инвесторы испытывают оптимизм в связи с тем, что ожидаемый пакет мер по стимулированию экономики поможет бизнесу преодолеть негативные последствия пандемии, пояснило издание. Кроме того, ожидается, что дополнительные средства, которые будут предоставлены при администрации демократа Байдена, создадут условия для продолжения процесса восстановления экономики.