Эксперты рассказали, в каких сферах вырос средний чек на услуги самозанятых в России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Самый большой рост среднего чека в РФ в 2020 году зафиксирован у тех самозанятых, которые оказывают услуги по рекламе и продвижению: он увеличился в 3,1 раза по сравнению с 2019 годом и составил 805 рублей. Об этом сообщается в исследовании сервиса для приема платежей в интернете "ЮKassa".

"В 2020 году больше всего клиенты платили самозанятым за товары для дома и сада - в среднем по 3 687 рублей. Это в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. А сильнее всего средний чек вырос в прошлом году у тех, кто оказывает услуги по рекламе и продвижению: он увеличился примерно в 3,1 раза по сравнению с 2019 годом и составил 805 рублей", - говорится в исследовании. Средний чек также вырос в категориях "еда и продукты с доставкой" - в 2,5 раза, до 1 895 рублей, "детские товары" - почти в 2 раза, до 883 рублей, "персональные услуги" - в 2,1 раза, до 1 320 рублей.

Оборот платежей самозанятых через "ЮKassa" в 2020 году вырос в 10,6 раза по сравнению с 2019 годом, а их число - в 9,7 раза. Количество людей, которые официально работают на себя и принимают оплату через сервис, выросло в 6,4 раза относительно 2019 года и составило более 5 тыс.

За 2020 год сильнее всего вырос оборот платежей у самозанятых, которые продают одежду и обувь, - в 38,4 раза по сравнению с 2019 годом. При этом число продаж у них увеличилось в 27,5 раза. У тех, кто предлагает аудио- и видеоконтент, оборот вырос в 20 раз, число платежей - почти в 21 раз. У самозанятых, которые специализируются на образовательных услугах, оборот платежей показал рост в 11,3 раза, а их количество - примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, эти показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, - в 7,7 и 3,6 раза соответственно.

Самым популярным методом оплаты за товары и услуги самозанятых по-прежнему остаются банковские карты. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем годом раньше. Самый большой рост числа платежей в прошлом году показали системы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay - в 68,5 раза относительно 2019 года.