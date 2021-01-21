"Известия": МЭР рассматривает возможность отмены транспортного налога для экологичных авто

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прорабатывает возможность снижения или отмены транспортного налога для владельцев экологичного транспорта. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей ведомства.

По данным издания, речь, в частности, идет об автомобилях на газомоторном топливе. Такая мера даст возможность улучшить экологическую обстановку в РФ, а также уменьшить количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов от транспортных средств.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность предоставления субсидий покупателям машин с объемом двигателя до 1 литра и стимулирования производителей экологичного транспорта.

"Соответствующая налоговая политика и введение финансовых стимулов покупки автомобилей с низким удельным расходом топлива или низкими выбросами парниковых газов могут способствовать изменению поведения потребителей и производителей автотранспортных средств", - отметил "Известиям" в представитель министерства, добавив, что данные меры планируется включить в комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики.

В Минфине газете сообщили, что отмена транспортного налога будет способствовать уменьшению поступлений региональных бюджетов, это потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета. Как добавили в ведомстве, данный налог формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников финансирования дорожных фондов.

В Минэнерго подчеркнули, что на строительство 134 метановых заправочных станций федеральным бюджетом в 2021 году предусматриваются субсидии в размере 3,77 млрд рублей, на переоборудование машин - 700 млн рублей.

Транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ.