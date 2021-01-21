Минфин предлагает усовершенствовать налоговый режим в САР

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил законопроект, совершенствующий налоговый режим в специальных административных районах (САР) для упрощения переезда международных холдингов в Россию. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"Минфин России подготовил изменения по совершенствованию налогового режима в САР, чтобы создать комфортные налоговые условия для международных холдинговых структур, упростить для них переезд в Россию и повысить инвестиционную привлекательность этих районов", - говорится в материалах.

По словам статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, специальные административные районы являются ключевым инструментом для возврата российского капитала и привлечения налоговых резидентов в РФ.

"В этом году мы приняли ряд налоговых новаций, направленных на деофшоризацию российской экономики. На следующем этапе проводимой работы важно создать стимулы для возврата российского капитала и привлечения налоговых резидентов в страну", - приводятся в материалах слова Сазанова.

Замминистра отметил, что одним из ключевых инструментов достижения этой цели являются САР, поэтому Минфин предлагает создать такие налоговые условия, которые будут стимулировать международные холдинговые компании перерегистрировать свой бизнес в эти районы.

"При этом предполагается физическое присутствие компании в САР, а не просто формальное, что будет способствовать развитию регионов. Разрабатывая параметры налогового режима, мы исходили из того, чтобы удалось соблюсти баланс интересов как бизнеса, так и государства. После реализации всех этих изменений в САР будет создан конкурентный налоговый режим для холдинговых компаний по сравнению с теми, которые сейчас предлагаются в других странах", - добавил Сазанов.

Суть изменений

По данным Минфина, резидентам САР предлагается снизить ставку налога на прибыль до 5% по доходам международных холдинговых компаний (МХК) при осуществлении инвестиции в размере не менее 300 млн рублей в строительство социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в регионе регистрации. При этом на территории САР у компании должен быть офис от 100 квадратных метров и не менее 15 работников, а доля доходов от пассивной деятельности должна быть более 90%.

Кроме того, для резидентов предлагается снизить до 10% налоговую ставку по доходам в виде дивидендов и процентов, если они применяют пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 5%.

Отмечается, что Минфин предложил ввести стабилизационные оговорки, направленные на сохранение и неухудшение налоговых условий в части НДФЛ и налога на прибыль для резидентов САР. Кроме того, предлагается изменить критерии для иностранных организаций, претендующих на статус международной холдинговой компании при редомициляции в САР. В частности, за счет предоставления возможности получения статуса иностранным организациям, созданным до 1 января 2020 года и смягчения требований по неизменности состава контролирующих лиц иностранных организаций. Помимо этого, резиденты САР могут быть освобождены от налогообложения в России доходов иностранных филиалов МХК при выполнении ряда условий.

В Минфине подчеркнули, что законопроект разработан совместно с Минэкомразвития, Федеральный налоговой службой, а также с представителями бизнес-сообщества.

Ранее Сазанов сообщил в интервью ТАСС, что Минфин в январе вынесет на публичное обсуждение законопроект о совершенствовании налоговых режимов в САР Калининграда и Дальнего Востока взамен иностранных офшоров для холдинговых компаний.

Президент России Владимир Путин в конце марта прошлого года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

В декабре 2020 года Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта для денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого российское министерство провело несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов и предложило условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

Предложенный Нидерландами подход к изменению соглашения, в свою очередь, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечает Минфин РФ.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц - 15% по дивидендам и 20% по процентам.