В России в 2020 году собрали рекордный урожай плодов и ягод

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские аграрии в 2020 году получили рекордный урожай плодов и ягод в размере 3,6 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По данным Минсельхоза, в 2020 году в России собрано 3,6 млн тонн плодов и ягод, что на 2,2% превышает показатель 2019 года", - отметили в министерстве и добавили, что этот объем урожая является рекордным.

При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, валовой сбор в промышленном секторе также достиг рекордных 1,2 млн тонн. Как пояснили в Минсельхозе, увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Регионы-лидеры по данному направлению - Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, слива, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника.

В Минсельхозе считают, что в настоящее время садоводство выступает одним из наиболее перспективных направлений растениеводства, обладая значительным потенциалом импортозамещения. Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры господдержки, среди которых стимулирующие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.