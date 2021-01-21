Резидент "Сколково" вложит полученные через IPO средства в систему дистанционного обучения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оператор образовательных услуг на рынке подготовки водителей, компания "Светофор групп", который первым из резидентов фонда "Сколково" вышел на IPO, планирует направить полученные средства на развитие услуг дистанционного обучения, сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Светофор групп" - крупнейший оператор образовательных услуг на рынке подготовки водителей, объем которого оценивается в 70 млрд рублей в год. Привлеченные через IPO средства компания планирует использовать для развития услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B (бизнес с частными и коммерческими лицами соответственно - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

"Светофор групп" разместила обыкновенные акции на Московской бирже, публичные торги ими начались 18 января. Диапазон рыночной стоимости 100% собственного капитала компании, по данным независимой оценки БДО "Юникон", составил 1,9-2,2 млрд руб. К размещению было предложено до 3,7 млн обыкновенных акций. Организатором размещения выступила компания "Универ капитал". "Светофор групп" присвоен кредитный рейтинг ruВВ от агентства "Эксперт РА" со стабильным прогнозом.

"Наша компания предоставляет услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий на базе собственной образовательной IT-платформы. Это полностью интерактивная онлайн-система обучения, которая учитывает и анализирует в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Платформа может быть использована и в других сферах онлайн-образования", - сказал генеральный директор "Светофор групп" Артем Догаев, слова которого приводятся в сообщении.

По словам проектного менеджера кластера информационных технологий "Сколково" Дмитрия Старикова, высокотехнологичный образовательный проект "Светофор групп" - один из лидеров на рынке образовательных услуг в своем сегменте. "Компания проделала серьезную работу для размещения акций на Московской бирже, успешно преодолела все возникшие сложности. Это первый выход на IPO сколковского стартапа. Надеюсь, что привлеченные средства обеспечат стремительное развитие сервиса", - цитирует Старикова пресс-служба.