Россияне в 2020 году почти удвоили количество операций по картам "Мир"

МОСКВА 21 января. /ТАСС/. Россияне в 2020 году совершили 3,5 млрд операций по картам национальной платежной системы "Мир", что в 1,75 раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"За 2020 год жители России совершили почти 3,5 миллиарда межбанковских операций по картам "Мир" - на 75% больше, чем в 2019 году", - указано в сообщении.

В пресс-службе "Мира" отмечают, что россияне чаще всего расплачиваются картой национальной платежной системы в супермаркетах. При этом доля оплат в супермаркетах в прошлом году сократилась. "Это демонстрирует, что безналичные расчеты становятся популярны во все большем количестве сфер, чему отчасти способствовала и пандемия", - считают в компании.

Второе место по количеству операций, как и в 2019 году, заняли кафе и рестораны, а на третьем месте оказалась категория "общественный транспорт", которая в 2019 году занимала пятую строчку.

"Мир" - российская национальная платежная система, карты которой принимаются в восьми странах. Участниками платежной системы "Мир" являются 253 банка, они осуществляют прием и обслуживание карт "Мир" в сети своих устройств. 151 банк занимается выпуском карт "Мир".

По состоянию на конец 2020 года выпущено более 90 млн карт.