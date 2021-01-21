Более 190 тыс. переболевших COVID-19 медработников в России получили выплаты

"Мы по нему (указу "О дополнительных страховых гарантиях отдельным категориям медработников в условиях распространения COVID-19" - прим. ТАСС) сегодня выплатили разовых выплат переболевшим медицинским работникам - 191 тыс. человек", - сказал он на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он отметил, что сейчас ФСС может в течение трех дней дать ответ медработнику, который имеет дело с коронавирусными пациентами, по поводу того, поступили ли от его начальства данные, какое количество смен проставлено, какая сумма ему причитается.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в общей сложности медицинские работники получили около 188 млрд рублей за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.